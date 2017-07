Ladendieb von Neusiedler Polizei gefasst

17.07.2017, 11:32 Uhr

Schnaps gestohlen

Der Täter trat am 29.04.2017 mit seinem 19-jährigen, ebenfalls aus Rumänien stammenden, Komplizen in einem Supermarkt in Neusiedl/See zum ersten Mal in Erscheinung. Damals stahlen sie insgesamt neun Flaschen Schnaps und versteckten diese in eigens dafür präparierten Damenbadeanzügen. Da der Gang in dem sich die Spirituosen befinden, aufgrund vorangegangener Diebstähle, videoüberwacht ist, wurden die beiden Täter bei dem Diebstahl gefilmt. Obwohl die beiden Männer die Kameras bemerkt haben dürften und die Entnahme der Flaschen aus dem Regal teilweise abdeckten, konnte dennoch verwertbares Bildmaterial ausgewertet werden.Bei einem neuerlichen Zugriff im gleichen Supermarkt am 06.05.2017, den der 28-Jährige alleine durchführte, wurde er bei dem Diebstahl von sechs Flaschen Spirituosen von der Videoüberwachung erfasst. Der Täter dürfte dabei wieder den eigens dafür präparierten Badeanzug verwendet und so das Diebesgut an der Kassa vorbeigeschmuggelt haben.Am 12.07.2017 betrat der 28-jährige Mann gegen 09:00 Uhr, mit der Absicht, neuerlich einen Diebstahl zu begehen, abermals den betroffenen Supermarkt in Neusiedl/See. Unter seiner Kleidung trug er den präparierten Badeanzug, der vorne aufgeschnitten war, um so das Diebesgut einfacher und schneller verstecken zu können.Er begab sich zum Regal mit den Spirituosen, entnahm mehrere Flaschen und verbarg diese unter seiner Oberbekleidung. Da er sich offensichtlich von Mitarbeitern beobachtet fühlte, stellte er die an sich genommenen Schnäpse in das Regal zurück und verließ das Geschäft.Aufgrund der Bilder der Überwachungskameras erkannte ein Mitarbeiter den Verdächtigen als jenen Täter, welcher bereits am 29.04.2017 und 06.05.2017 in Erscheinung getreten war und verständigte sofort die Polizei.Eine Streife der Polizeiinspektion Neusiedl/See stellte den Täter auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt. Sein Fahrzeug hatte er in unmittelbarer Tatortnähe abgestellt.Bei einer Personsdurchsuchung in der Polizeiinspektion Neusiedl/See fanden die aufmerksamen Polizisten den präparierten Badeanzug an seinem Körper, obwohl er zuvor die Träger von den Schultern gelöst hatte, diesen gemeinsam mit seiner Jeanshose auszog und in der Hose verschwinden ließ.Der Mann ist teilweise geständig und gab an, dass er den Badeanzug wegen Rückenschmerzen getragen hatte. Einlieferung in eine Justizanstalt erfolgte.Die Erhebungen konnten noch nicht abgeschlossen werden. Dass er weitere gleichartige Straftaten begangen hat, ist nicht auszuschließen.Nach seinem 19-jährigen Komplizen wurde eine Fahndung eingeleitet.