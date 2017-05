Lady Aktiv Frauenlauf

15.05.2017, 10:14 Uhr

Der Büffet-Umsatz von € 750,- geht an das Caritas-Lerncafé im Haus St. Nikolaus in Neusiedl am See, wo Gratis-Nachmittagsbetreuung für Schüler/-innen angeboten wird. Mit der Spende werden Sport- und Lehrmittel angeschafft.