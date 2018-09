Landesregierung tagte in Neusiedl am See

17.09.2018, 05:23 Uhr

Im Rahmen ihrer Tour durch die Bezirke hielt die Burgenländische Landesregierung eine Sitzung in der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl ab

43 Tagesordnungspunkte



BH-Umbau fertig

NEUSIEDL AM SEE. Insgesamt 43 Beschlüsse wurden in den Bereichen Bildung, kommunale Infrastruktur, Tourismus, Familien und Staatsbürgerschaften gefasst. Insgesamt wurden damit in der laufenden Legislaturperiode bereits 5.095 Beschlüsse gefasst. Im Anschluss an die Regierungssitzung wurde der Umbau der nun barrierefreien Bezirkshauptmannschaft mit dem neuen Bürgerbüro offiziell eröffnet.43 Tagesordnungspunkte in den Bereichen Bildung, kommunale Infrastruktur, Tourismus, Familien und Staatsbürgerschaften standen auf der Agenda der Regierungssitzung; die Beschlüsse betrafen etwa eine Verordnung über die Festsetzung der Pflichtschulcluster, das Projekt „Gesunde Kindergärten im Burgenland“, die Erstellung eines Kanalkatasters und die Erweiterung einer Abwasseranlage, der Kinderbonus sowie die Verleihung von Staatsbürgerschaften. „Alle 43 Beschlüsse wurden einstimmig gefasst“, betonten Landeshauptmann Hans Niessl und sein Stellvertreter Johann Tschürtz unisono. Beide hoben einmal mehr die Wichtigkeit der Regierungssitzungen vor Ort als positives Signal für die Bevölkerung im Sinne der Bürgernähe hervor.Eröffnet wurde auch der bei laufendem Betrieb in vierjähriger Bauzeit ausgeführte Umbau der Bezirkshauptmannschaft, die sich nun barrierefrei und kundenfreundlicher präsentiert. Straßenseitig wurden 2 Behindertenstellplätze errichtet, der Eingangs- und der Wartebereich sowie die Infostelle gänzlich neugestaltet und ein Aufzug eingebaut. In den neu geschaffenen Bürgerbüros können ab sofort in kurzem Weg Reisepässe, Führerscheine, Jagdkarten beantragt oder KFZ-Angelegenheiten erledigt werden. Die Büroräume wurden ebenso saniert und die Fassade erneuert. Die Gesamtkosten des belaufen sich auf knapp 2 Mio. Euro.

91 Mitarbeiter

Derzeit sind 91 Mitarbeiter, 15 Männer und 76 Frauen, in der BH Neusiedl am See tätig. Die gute wirtschaftliche Entwicklung im Bezirk und die wachsende Bevölkerung bewirken auch erhöhten Parteienverkehr. So sind die Betriebsanlagenverfahren von rund 100 noch vor wenigen Jahren auf 335 im Vorjahr gestiegen. Im Vorjahr wurden 687 neue Gewerbeberechtigungen erteilt, aktuell bestehen 1.834 Betriebsanlagen und 6.909 aufrechte Gewerbeberechtigungen. Seit der Einführung der „Section Control“ sind auch die Straffälle enorm angestiegen – für 2018 werden 100.000 neue Anzeigen erwartet, rund 12.000 davon betreffen ausländische Fahrzeuglenker. Mit hohem Arbeitsaufwand ist auch das alljährliche Nova Rock verbunden.„Die erfolgreiche Entwicklung der Region und des Landes fußt auch auf einer modernen und effizienten Verwaltung. Sie ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich Betriebe ansiedeln, Projekte rasch und im Interesse der Bürger umgesetzt werden können und so auch Arbeitsplätze geschaffen werden können. Hier in der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl wird vorbildliche Arbeit für die Region geleistet“, so Niessl.