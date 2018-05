MINT – GÜTESIEGEL FÜR VS MÖNCHHOF

Bundesminister Heinz Faßmann überreichte Monika Hautzinger,VDIR und Eva Horvath, BEd das Mint – Gütesiegel 2018 – 2021.„Mit dieser Auszeichnung gehört Ihre Schule zu den innovativsten Schulen in Österreich und wird zum Vorzeigebeispiel für begeisternde Unterrichtsgestaltung im Bereich Naturwissenschaften und Technik!“, sagte Bundesminister Heinz Faßmann in seiner Festrede.

