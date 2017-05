15.05.2017, 09:30 Uhr

Mutmaßliche Schlepper festgenommen

NICKELSDORF. Die Polizei hat im Zuge von Grenzkontrollen in Nickelsdorf in der Vorwoche ein Ehepaar festgenommen, das sich als Schlepper betätigt haben soll. Im Wagen des Paares waren drei Männer ohne die erforderlichen Einreisedokumente. Die 26-jährige deutsche Lenkerin habe erst nach mehreren Versuchen zum Anhalten bewogen werden können. Im Auto hätte sich neben den drei Männern - die vermutlich aus Pakistan kommen - und dem 25-jährigen pakistanischen Ehemann auch die dreijährige Tochter des Paares befunden, so die Polizei. Einer der Geschleppten habe am Boden zwischen Fahrersitz und Kindersitz gekniet und sich unter mehreren Jacken versteckt.

Die drei Männer wurden in das Competence Center Eisenstadt gebracht. Das Ehepaar wurde festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt beziehungsweise Wien eingeliefert.

Gefällt mir