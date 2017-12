30.12.2017, 13:25 Uhr

Eine Schrecksekunde erlebten Hans und Helga Gangl in Apetlon. Einbrecher wollten um drei Uhr früh ins Haus.

APETLON. Durch ein Geräusch wurde Hans Gangl in der Nacht geweckt. Als er aufstand, sah er, dass sich zwei Männer am Balkon zu schaffen machten. "Sie hatten einen großen Hammer oder ähnliches in der Hand," erzählt er. "Als ich das Licht aufgedreht habe, sind sie dann weggelaufen", so Hans Gangl. Die Polizei ermittelt.