Neue Eisenstädter verwirklicht Wohnträume in Neusiedl am See

03.05.2017, 08:00 Uhr

Moderne und alltagstaugliche Architektur

Moderne Architektur und alltagstaugliche Grundrisse zeichnen dieses Wohnprojekt aus. Die Wohnnutzflächen der 2- und 3-Zimmer-Wohnungen reichen von rund 55 bis 86m2. Alle Wohnungen sind mit großzügigen Terrassen und Balkonen, die Erdgeschoss-Wohnungen mit Eigengärten ausgestattet. Jedes Haus wird nur zweigeschossig ausgeführt. Aufgelockert wird die Anlage mit Grüninseln und Bäumen. Unmittelbar angrenzend wird eine Grünfläche als Park ausgebildet, der allen Bewohnern im Siedlungsgebiet als Treffpunkt dienen soll. Pro Haus gibt es einen Fahrrad- und Kinderwagenabstellraum, allen Wohnungen sind PKW-Stellplätze zugeordnet, den kleineren jedenfalls einer, den größeren zum Teil sogar zwei.Die Ausführung erfolgt in Niedrigenergiebauweise, geheizt wird über BIO-Fernwärme mittels Fußbodenheizung in den Wohnräumen.

Fertig im Sommer 2018

Wohnen in der Unteren Hauptstraße

Mit dem Bau der Wohnhausanalage wurde im Oktober 2015 begonnen, die ersten vier Stiegen wurden Ende März 2017 übergeben. Die Stiegen 5 bis 8 werden voraussichtlich im Sommer 2018 übergeben.Für diese Wohnhausanlage bietet die Neue Eisenstädter attraktive Eigenmittelfinanzierungen an. Die Wohnungen werden frei finanziert errichtet. Da keine Wohnbauförderung in Anspruch genommen wird, müssen Mieter keinen Hauptwohnsitz begründen, keine österreichischen Staatsbürger sein und es gelten keine Einkommenshöchstgrenzen. Die Wohnungen können auch sofort ins Eigentum übernommen werden.In der Unteren Hauptstraße nahe dem Neusiedler See wird eine Wohnanlage mit 16 2- und 3-Zimmer-Wohnungen geplant. Der Baubeginn ist bereits erfolgt, die Fertigstellung ist für Sommer 2018 geplant.Die Wohnnutzflächen der 2- und 3-Zimmer-Wohnungen reichen von rund 49 bis 76m2. Alle Wohnungen im Obergeschoss sind mit Balkonen, die Erdgeschoss-Wohnungen mit Eigengärten ausgestattet. Geheizt wird über eine Gas-Zentralheizung mittels Fußbodenheizung in den Wohnräumen.Für diese Wohnhausanlage bietet die Neue Eisenstädter ebenfalls attraktive Eigenmittelfinanzierungen an. Gemeinsam mit der Bausparkasse wird eine Sonderfinanzierung angeboten, z.B. Eigenmittel ab rd. EUR 4.470,-- und monatliche Miete ab rd. EUR 484,--.Neue Eisenstädter Gemeinn. Bau-, Wohn- und Siedlungsges.m.b.H.Mattersburger Straße 3 a, 7000 EisenstadtFrau Stadlertel: 02682/65560 DW 20eMail: m.stadler@nebau.at