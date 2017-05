Neue Verwandtschaftsverhältnisse

Aber kaum war das kleine Mädchen geboren, waren auch schon diverse Verwandtschaftsverhältnisse in den Reihen von Wendi’s Böhmischer Blasmusik über den Haufen geworfen: Obmann Karl Johann Gonter war plötzlich zum Großvater geworden, Schlagzeuger Wolfgang Gonter mutierte zum Großonkel und Gründungs- und Ehrenobmann Karl Gonter war mit einem Mal gar Urgroßvater. Wie die alten Herren mit dieser einschneidenden Veränderung umgehen, wird zu beobachten sein. Auf jeden Fall wurde an diesem Tag ein junges Ehepaar zu den glücklichsten Eltern der Welt gemacht.

