Nickelsdorf: Schlepper wollte 18 Menschen über die Grenze bringen

05.10.2017, 10:47 Uhr

In Lkw versteckt

Bulgare jetzt in U-Haft

Bei der durchgeführten Kontrolle konnten im Laderaum des Lkws insgesamt 18 Personen festgestellt werden, die in weiterer Folge auf Anfrage keine zur rechtmäßigen Einreise erforderlichen Dokumente vorweisen konnten – es erfolgte die Festnahme der Personen und die Verbringung ins Competence Center Eisenstadt sowie in die Registrierstelle Nickelsdorf.Der bulgarische Tatverdächtige wurde wegen des Verdachts der Schlepperei festgenommen. Die weiteren Ermittlungen erfolgten durch das Landeskriminalamt Burgenland – Ermittlungsbereich Menschenhandel. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt stellte in weiterer Folge den Antrag auf Verhängung der Untersuchungshaft gegen den bulgarischen Tatverdächtigen, der daraufhin in die Justizanstalt Eisenstadt verbracht wurde.