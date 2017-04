Pensionisten - Ortsgruppe Parndorf

AT

Hauptstraße 22, 7111 Parndorf AT



Parndorf: Parndorfer Hof

Unsere diesjährige Muttertagsfeier findet am Samstag, den 13. Mai 2017, statt.

Beginn ist um 16 Uhr, Ort: Gasthaus Patzolt "Parndorfer Hof".



VORANZEIGE!

Von Montag, 05. Juni - Freitag, 09. Juni 2017, unternimmt unsere Ortsgruppe eine Mehrtagesfahrt in`s Stubaital/Tirol.

Falls jemand reiselustig ist, ein paar Restplätze hätten wir noch zu vergeben.



Im Juli 2017 unternehmen wir einen Tagesausflug in das Stift Rein und zur Lurgrotte Peggau.

Näheres in Kürze.