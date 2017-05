Podersdorf am See: Sport & Bodypainting im Strandbad

12.05.2017, 12:27 Uhr

Vom 19.-21. Mai 2017 geht es unter dem Motto „Outdoor & Fun…“ rund am Strandgelände von Podersdorf am See.

PODERSDORF AM SEE. Am Freitag geht es um 19.00 Uhr los mit der Musikgruppe „The Pettycoats“, Surf`n Boogie und Rock`n Roll Klänge sind angesagt.Am 20. Mai wird es dann mit dem „Farbtanz Festival“ bunt am Strand, internationale Bodypainter zeigen live ihr Können und am Abend gibt es eine einzigartig sensationelle Bodypainting Show mit dem „Art Color Ballet“ aus Polen.Die drei Tage sind aber auch für alle Sportler ein Highlight, Crossfit Workout, Lauftechniktraining, Streetstepper, Pumptrack-Bahn, Salsa Tanzeinlagen und vieles mehr verzaubern das Strandbad in das größte Outdoor-Fitnesscenter Österreichs. Dieses Angebot genießen Sie mit der normalen Strandbadekarte.Infos: www.podersdorfamsee.at oder 02177 2227