26.04.2017, 10:34 Uhr

Rumäne in Nickelsdorf festgenommen

NICKELSDORF. Am 25. April wurde auf der Autobahn A4 im Gemeindegebiet Nickelsdorf ein 25-jähriger Rumäne festgenommen. Er wollte mit seinem Fahrzeug mit bulgarischem Kennzeichen einreisen und wurde kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass er wegen mehrerer Eigentumsdelikte (gewerbsmäßige Diebstähle und Diebstähle unbarer Zahlungsmittel) in Wien gesucht wird und zur Festnahme ausgeschrieben ist. Er wurde in die Justizanstalt verbracht.

