Schiffsunfall bei Neusiedl am See

Sonntag Abend lenkte ein 18-jähriger Niederösterreicher ein mit insgesamt acht Personen besetztes Elektromotorboot im Bereich der Privatanlegeplätze in Neusiedl/See. Aus bisher unbekannter Ursache kam es zum Zusammenstoß des Motorboots mit dem Steg, wobei eine 46-Jährige im Bereich des Brustkorbes zwischen Steg und Boot eingeklemmt wurde.Durch den Schiffsunfall wurde die Neusiedlerin unbestimmten Grades verletzt und mit dem Notarzthubschrauber C3 in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Erhebungen zum Unfallhergang sind derzeit im Gange.

Hubschraubereinsatz nach Schiffunfall am Neusiedler See – 46-jährige Neusiedlerin wurde ins Krankenhaus geflogen.

