Schloss Kittsee: Decke fiel auf Hochzeitsgäste

KITTSEE. Eine Schrecksekunde und Leichtverletzte - die hat es am Samstag im Schloß Kittsee gegeben. Ein Teil der Stuckdecke löste sich während einer Hochzeitsfeier im Festsaal des Schloßes und fiel auf einen Tisch. Dabei wurden fünf Hochzeitsgäste leicht verletzt. Sie wurden in den Krankenhäusern Kittsee und Hainburg versorgt, konnten das Krankenhaus aber schon wieder verlassen. Die Hochzeitsfeier ging im Schloßpark und anderen Räumlichkeiten des Schlosses weiter. Der Festsaal ist vorerst gesperrt.

Ein Teil der Stuckdecke löste sich am Samstag im Schloß Kittsee und fiel auf Hochzeitsgäste.

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See