Schüler suchen Gastfamilien im Bezirk Neusiedl am See

17.09.2018, 04:34 Uhr

Christina Haas aus Weiden am See organisiert Schüleraustausche mit Kolumbien und ist gerade auf der Suche nach "Host Families"

WEIDEN AM SEE. Christina Haas lebt derzeit in Berlin, ihr zweites Standbein ist aber in Weiden am See. "Apexa ist eine 2016 gegründete Agentur für Schüler- und Studentenaustausche aus Medellín, Kolumbien", erzählt sie. "Wir holen Schüler hierher, sie gehen hier in die Schule und leben mit Familien hier", so Christina Haas.Die Schüler sind zwischen 15 und 17 Jahre alt, sprechen schon deutsch und nehmen am regulären Unterricht teil", erzählt Haas. "Sie kommen von Januar bis Juli 2019 nach Österreich. In Neusiedl am See haben wir bereits eine Schule, wo das möglich wäre, nämlich das Gymnasium Neusiedl. Geplant sind zwei bis drei Gastschüler für das kommende Jahr. Für sie würden wir jetzt aber noch Gastfamilien suchen", so Haas. Wer Interesse hat, kann sich über c.haas@apexa.com.co melden.