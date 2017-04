Schule in der Gärtnerein in Wallern

Anfang April war die Volksschule Gols mit 29 Kindern in der Gärtnerei zu Besuch.Nach einem Rundgang in der Gärtnerei durften die Kinder selbst Zucchini anbauen und eine Blume, die neue Surfinie "Amore Mio" setzen. Weiters konnten sie auch die verschiedensten frischen Kräuter kennenlernen.

