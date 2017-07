Serge Falck & Band in Parndorf

26.07.2017, 10:30 Uhr

Serge Falck den Sprung ins Kabarett. Der gebürtige Belgier und „lebende Österreicher“ führt sein Publikum durch einen unterhaltsamen Abend vollvon Geschichten und Musik. Er streift durch den Alltag seiner Gäste und philosophiert dabei, wie oft wir selbst am Beckenrand stehen und uns fragen, ob wir nun springen sollen oder nicht. Begleitet wird Serge Falck dabei von einer fantastischen Band.Serge Falcks Geschichten führen von Song zu Song, dabei hält er sich und seinem Publikum humorvoll und geistreich den Spiegel vor.In - Am Beckenrand - wählt Serge Falck den Schritt in unbekanntere Gewässer: Sofolgen auf humoristische Sequenzen, in denen der Schauspieler sich selber auf dieSchaufel nimmt, plötzlich ganz stille Momente, die ihn von seiner ganz persönlichen Seite zeigen.Ein Abend voll Musik, Humor und Tiefgang!

