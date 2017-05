Tag der offenen Tür der Musikschule Frauenkirchen

PRÄSENTATION DER INSTRUMENTALKLASSENkennenlernen, ausprobieren und erforschenInfos über:Leihinstrumente / Leihgebührenab welchem Alter welches Instrumentwo wird der Unterricht angeboten / durchgeführtUmfeld des Instrumentalunterrichtes - Projekte / KonzerteAuswirkung einer musikalischen Ausbildung auf das Kind / in den verschiedenen LebensphasenMFE / EME, Blockflöte, Gesang, Trompete, Tenorhorn, Tuba, Posaune, Klarinette, Saxophon, Horn, Akkordeon, Oboe, Schlagzeug, Gitarre, Querflöte, Klavier

12. Mai 2017 – 17.00 – 20.00 Uhr - In den Räumlichkeiten der NMS Frauenkirchen

Aktuell in Neusiedl am See