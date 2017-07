Unsere Familienbetriebe: Steckerlfisch Jandl in Weiden am See

19.07.2017, 07:41 Uhr

Den Familienbetrieb von Willi Jandl gibt es seit 29 Jahren. Im Betrieb arbeiten er, seine Frau und die Tochter.

Aufgeteilt

WEIDEN AM SEE (cht). "Angefangen haben wir mit einer kleinen Fischbude", erzählt Willi Jandl. "Und dann haben wir kontinuierlich begonnen, unser Geschäft aufzubauen."Angefangen hat man "nur" mit Steckerlfisch auf der Karte. Und auch wenn das heute noch immer das Hauptaugenmerk ist, mittlerweile gibt es diverse Fischgerichte und auch Fleischspeisen bei den Jandls in Weiden am See.Während Willi Jandl die Schank "schmeißt", sind seine beiden Damen – Gattin Monika und Tochter Daniela – in der Küche. "Daniela ist seit zehn Jahren im Betrieb", erzählt Willi Jandl. "Sie hat in Neusiedl am See das Pannoneum gemacht. Die erste Saison, die sie arbeiten haben müssen, wollte sie zu Hause machen. Naja, und dann ist sie geblieben." Daniela arbeitete zuerst im Service, ist jetzt aber in der Küche und unterstützt dort ihre Mutter, die eigenlich nicht aus der Gastronomie kommt. "Ich war eigentlich Bürokauffrau", erzählt die gebürtige Oberösterreicherin. "Aber einmal habe ich mir eingebildet, ich möchte auf Saison gehen. Dabei habe ich Willi kennengelernt und bin nicht mehr nach Hause gekommen."

Studium



Zusammenhalt

Auch Willi Jandl kommt ursprünglich nicht aus Weiden am See. Er ist gebürtiger Großpetersdorfer. Sein Berufswunsch war eigentlich nicht Gastronom. "Ich wollte studieren", erzählt er. "Aber dann habe ich bei meiner Mutter im Waldviertel gearbeitet, wo sie ein Gasthaus hatte. Naja. Dann bin ich auch in der Sparte picken geblieben."Was ihm am Familienbetrieb gefällt, ist der Zusammenhalt. "Wenn Not am Mann ist, helfen tageweise auch unsere zweite Tochter und der Schwiegersohn", erzählt er. "In einer Familie redet man ganz anders miteinander." "Außerdem bringt Daniela auch frischen Schwung rein", so Monika Jandl. "Wenn man lange etwas macht, wird man betriebsblind. Ein junger Mensch denkt anders und bringt neue, gute Ideen."