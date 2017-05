Unsere Jubilare mit Katharina Blaskovich aus Parndorf

03.05.2017, 12:02 Uhr

Katharina Blaskovich ist gebürtige und stolze Parndorferin und lebt seit 90 Jahren hier.

PARNDORF. Katharina Blaskovich wurde am 24. April 1927 geboren.Sie gibt Einblicke in ihr bewegtes und nicht immer leichtes Leben und gibt anderen dadurch Mut."Nach der Volksschule in Parndorf wollte ich Schneiderin werden und begann eine Lehre in Bruck", erzählt die 90-Jährige. Die Lehre musste sie abbrechen, da die Russen zu dieser Zeit einmarschierten. "Trotzdem konnte ich den Beruf als angelernte Schneiderin acht Jahre in Wien ausführen, was eine der schönsten Zeiten meines Lebens war."

Neuer Lebensabschnitt

Enkelkinder

Das Rezept zum Altwerden

1960 lernte sie ihren Mann kennen und gemeinsam wagten sie den Schritt in die Gastronomie und Selbstständigkeit.Sie führten ein gut besuchtes Gasthaus in Parndorf, welches sich zum Ortstreff entwickeln sollte.In dieser Zeit wurden auch ihre drei Töchter geboren. "Nach vier Jahren endete auch dieser Lebensabschnitt. Wir verkauften das Gasthaus und ich wurde zur alleinerziehenden Mutter. Eine harte Zeit, die einen aber nur stärker werden lässt und in der ich viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnte." Ihr größter Stolz sind ihre insgesamt fünf Enkelkinder und mittlerweile auch zwei Urenkelkinder. "Mich erfüllt es mit Stolz, dass meine drei Töchter glücklich und gefestigt im Leben stehen und selbst Familie gründen, das zeigt mir, dass ich alles richtig gemacht habe im Leben", so Katharina Blaskovich."Bis heute sind mir soziale Kontakte sehr wichtig. Meine Familie und meine Freunde geben mir Kraft und bereichern mein Leben ungemein", erzählt sie und ergänzt: "Zu meinem 100-jährigen Geburtstag werde ich das Tanzbein mit einem meiner Taufkinder schwingen, auf das freue ich mich schon", schmunzelt sie und blickt gespannt in die Zukunft.