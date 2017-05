04.05.2017, 15:56 Uhr

Lesung mit Jutta Treiber

Jutta Treiber besuchte die Bibliothek in Mönchhof und lud die SchülerInnen der VS Mönchhof ein, ihrer unnachahmlich sensibel erzählten Bilderbuchgeschichte „Die Wörter fliegen“, zu lauschen. Auf überraschende Art werden das Älterwerden und das Vergessen in eine Erzählung eingewoben, die durch Wahrhaftigkeit, durch Hoffnung, Poesie und einen unerwarteten Blickwinkel verzaubert.Im Anschluss besprachen die Kinder mit der Autorin das Buch. Die Schüler berichteten von eigenen Erfahrungen mit diesem sensiblen Thema. Die Quintessenz dieser Diskussion war: „Die Liebe die man als Kind bekommt, kann man dann später wieder zurückgeben!“Es war schön mitanzuhören, dass die nächste Generation so einfühlsam ist.