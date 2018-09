Zurndorf: Treiber bei Jagdunfall verletzt

16.09.2018, 20:30 Uhr

Heute Vormittag gab es eine Niederwildjagd in Zurndorf. Dabei wurde ein Mann leicht verletzt.



Brennen auf Kopf, Hals & Rücken

ZURNDORF. Am Sonntag fand im Jagdrevier Zurndorf Süd eine Niederwildjagd statt. Die Treiber, welche mit einer Armbinde versehen waren, gingen durch ein Maisfeld und trieben das Wild auf.Die Jäger hielten sich außerhalb des Maisfeldes auf, und schossen in einer Höhe von etwa drei bis vier Metern über dem Maisfeld auf das aufgetriebene Wild. Gegen 10.15 Uhr hörte ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See, welcher als Treiber fungierte, Schrott rieseln und verspürte dann ein Brennen im Bereich des Kopfes, Hals und des Rückens.Unmittelbar danach habe er festgestellt, dass er blutete. Er ging sofort zum Jagdleiter, welcher sofort die Einsatzkräfte verständigte.Der Mann wurde mit der Rettung in ein Krankenhaus eingeliefert. Er erlitt leichte Verletzungen.Die anwesenden Jäger wirkten sofort an den Erhebungen mit. Die unterschiedlichen Schrotpatronen werden einer kriminaltechnischen Untersuchung zugeführt.