Zweiter xcross run am Neusiedler See!

PODERSDORF AM SEE. Die Region rund um den Neusiedlersee / Burgenland ist ein einzigartiges Naturparadies mit mehr als 2000 Sonnenstunden im Jahr. Das nicht nur bei Wassersportlern beliebte Podersdorf bietet perfekte Voraussetzungen für eine ultimative cross Challenge mit viel Fun im Wasser und im Schlamm.x cross kids: auch unsere kids dürfen sich mal richtig schmutzig machen! Bei jedem x cross adventure gibt es auch einen kids Bewerb für 8 – 15 Jährige. Streckenlänge ca. 2 km.Die Streckenlänge (1 Runde) beträgt 5 km. Es gilt wahlweise 1 Runde mit 5 km oder 2 Runden mit 10 km und jeweils 15 Hindernisse zu bewältigen.Am Samstag Ö3 Disco ab 19:00 Uhr im Eventgelände. Teilnehmer haben Gratiszutritt, alle anderen Gäste zahlen € 5 Eintritt.

Der x cross run macht zum 2. Mal auch Station am größten europäischen Steppensee Europas und zwar am 9. September 2017!

