Kleiner Überblick über das Wahlverhalten

16.10.2017, 12:41 Uhr

Die ÖVP konnte in Tadten am meisten punkten. 45,6 Prozent der Wähler stimmten hier für die Türkisen. Das ist im Vergleich zu 2013 ein Plus von 8,6 Prozent. Die wenigsten ÖVP-Wähler fand man in Bruckneudorf. Lediglich 20 Prozent der Wahlberechtigten der Gemeinde stimmten für Kurz und seine Mannen.Die FPÖ legte in Potzneusiedl besonders gut zu. 39,3 Prozent der Wähler stimmten für die Freiheitlichen, das ist ein Plus von 8,9 Prozent zu 2013. Besonders wenige Kreuzerl bekamen die "Blauen" in Tadten, nämlich nur 15,40 Prozent, was trotzdem ein Plus von 2,9 im Vergleich zu 2013 bedeutet.Für die Grünen war die "Hochburg" Neusiedl am See. Hier bekamen sie 3,49 Prozent der Stimmen, in Deutsch Jahrndorf lediglich 0,27 Prozent. Die Neos punkteten ebenfalls in Neusiedl am See mit 6,25 Prozent, die wenigsten Stimmen bekamen sie in Andau mit 1,08 Prozent der Wählerstimmen.