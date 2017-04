NMS Zurndorf: 1. Platz für herausragendes IBOBB Projekt

22.04.2017, 19:51 Uhr

Auszeichnung mit dem IBOBB.Burgenland Award

Die IV Burgenland vergab Preise an Schulen, die den Berufsorientierungsunterricht praxisnah, fächerübergreifend und über das ganze Schuljahr hin praktizieren.Die IV Burgenland setzt sich schon seit vielen Jahren für eine derartige Berufsorientierung an Schulen ein. Mit der gemeinsamen Unterstützung vom Amtsführenden Landesschulratspräsidenten Heinz Zitz und dem Rektor der Pädagogischen Hochschule, Walter Degendorfer zeichnete die IV Burgenland besondere pädagogisch, fachlich und innovativ herausragende Leistungen engagierter Pädagoginnen und Pädagogen mit dem Award aus.

Nach der Devise „Informieren, Beraten, Orientierung und Erproben“ – kurz IBBOB genannt -, arbeitete die Berufskoordinatorin der NMS Zurndorf, Summer Anita, intensiv und innovativ an diesem Schwerpunkt und erweiterte ihn mit einigen Projekten wie: Betriebs-/Berufs-Informationsmesse, Aus der NMS-Backstube, Osterbasteln mit der Tageswerkstätte in Zurndorf und Vieles mehr.Besonders mit den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen arbeitete Frau Summer Anita sehr abwechslungsreich, bot ihnen zahlreiche Realbegegnungen, in denen ihre Schützlinge verschiedenste Berufsarten erlernen und erproben durften und dabei ihre persönlichen Fähigkeiten entdecken konnten.Dieses Gesamtprojekt wurde Anfang April in der Pädagogischen Hochschule Eisenstadt von der IV Burgenland mit dem „IBOBB.Burgenland Awards ausgezeichnet.Dir. Luise Maar: „Schülerinnen und Schüler sollen schon im frühen Alter über Ausbildungs- und Berufsbilder bestens informiert werden, ihre Talente erkennen und Orientierungshilfen bekommen. Die NMS Zurndorf hat dazu ein nachhaltiges Konzept entwickelt, das wir bereits einige Jahre sehr praxisnah in diversen Fächern umsetzen und speziell in den 3. und 4. Klassen im Fach Berufsorientierung – 1 eigene Wochenstunde – erweitern und vertiefen.“ Herzlichen Dank und Gratulation für die großartige Arbeit!Der 1. Preis ging an die NMS Zurndorf für deren vielfältige, durchgehende Berufsorientierung, hervorragend begleitet und dokumentiert.Der 2. Preis ging an die NMS Jennersdorf für einen völlig neuen, innovativen praxibezogenen Zugang zum Thema. Der Kooperationspartner war die Firma Vossen.Der 3. Preis ging an Allgemeine Sonderschule Güssing für die engagierte Umsetzung des Themas in der Junior - Firma "Bügelperlen"Vier Sonderpreise wurden vergeben an: HAK/HAS Eisenstadt, NMS Neudörfl, NMS Neufeld und NMS Lockenhaus/BernsteinEin Sonderpreis als "Zukunftweisendes Projekt für Bildung- und Berufsorientierung" erging an die NMS Pinkafeld