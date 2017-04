28.04.2017, 14:55 Uhr

10 Jahresfeier des Boxclub Parndorf

PARNDORF (chriss). Zehn Jahre Boxen in Parndorf, das wird am 13. Mai 2017 ab 16 Uhr in der Volksschule gefeiert. Viele Showkämpfe sollen die Faszination des Boxens den Zuschauern näher bringen. Aber auch ein großes Sportprogramm für Groß und Klein, sowie ein Kinderschminken erwartet die Gäste. "Wir wollen auf zehn spannende Jahre des Boxclub Parndorf zurückblicken und freuen uns auf die nächsten zehn Jahre", erzählt Obmann Helmut Lang. Am Abend wird mit der Band "Risi Bisi" das Jubiläum gefeiert.

