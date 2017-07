ASVÖ-Sommercamps

15.07.2017, 08:49 Uhr

Unter Anleitung seiner zertfizierten Bewegungscoaches bietet Burgenlands größter Dachverband Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jahren in den kommenden Wochen gleich dreimal die Möglichkeit, sich während der Sommerferien sportlich auszutoben und unvergessliche Momente zu erleben.

In Neusiedl am See findet das ASVÖ-Segel-Sommercamp mit dem mehrfachen Olympia-Teilnehmer Sven Reiger statt. Dabei kommen von 7. bis 11. August in Neusiedl am See vor allem Wasserratten voll auf ihre Kosten: Kinder und Jugendliche können nicht nur erste Segelerfahrungen sammeln, sondern auch Stand Up Paddling, Surfen, Volleyball und viele weitere Sportarten ausprobieren. Es besteht zudem die Möglichkeit, im Rahmen des Camps den Junior-Segelschein zu erwerben. Einzige Voraussetzung für eine Teilnahme sind Schwimmkenntnisse. Die Anmeldung hierfür ist noch bis 20. Juli bequem per Mail an sven@watersport.at möglich.