Derbytime in Neusiedl am See

die Damen Fußball Mannschaften aus Neusiedl und Mönchhoftreffen in der 5. Runde der Landesliga aufeinander!Sonntag 30.9.2018-16:00kommt vorbei bei freiem Eintritt;)

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See