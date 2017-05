Erfolgreiche Duathlon Supersprint Premiere

12.05.2017, 08:23 Uhr

Extrem stark konnten sich dabei die Nachwuchsathleten der heimischen Vereine in Szene setzen. Mit 10 Podestplätzen in den Altersklassen U8 – U18 konnten die Kids des Tri Team Parndorf einmal mehr ihren Trainingsfleiß in Erfolge umsetzen. Aber auch die Nachwuchsteams des LTC Seewinkel und der Hoadläufer Frauenkirchen konnten sich mit Klassensiegen und guten Platzierungen gegen die starke internationale Konkurrenz in Szene setzen.Den Titel der Speedqueen und des Speedkings für die schnellste Dame und den schnellsten Herren des Tages sicherten sich mit einem minimalen Zeitvorsprung auf die besten Zeiten der Nachwuchsathleten die slowakische Topathletin Pavlina Polachkova und der ungarische EM-Teilnehmer Peter Hobor vom Köszegi Triathlon Team.Die deutliche Leistungssteigerung der BTRV-Nachwuchskaderathleten lässt auch den Landestrainer Robert Lang zufrieden resümieren: „Das vom Burgenländischen Triathlonverband unterstütze vereinsübergreifende Trainingsmodell zeigt bereits nach 7 Monate positive Auswirkungen. Mit Erik Spindler, Hannah Koglbauer, David Vollmann, Leni Unterberger und Roland Radics kommen 5 der Tagessieger aus dieser neu formierten Trainingsgruppe. Diese Erfolge und die guten Platzierungen der restlichen Trainingsgruppe stimmen mich für die bevorstehenden Aufgaben im ÖTRV-Nachwuchscup sehr zuversichtlich.“