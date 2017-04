Gold-Doppelpack bei Österreichischen Meisterschaften

26.04.2017, 20:31 Uhr

Bei nur sieben Grad Lufttemperatur, Regen, Wind und noch jeder Menge Schnee am Streckenrand erkämpfte sich Susanne Vollmann bei den Duathlon-Meisterschaften (9km Laufen/40km Rad/4,5km Laufen) in Rohrbach nach 4 Vizemeistertiteln in den letzten Jahren ihre erste Goldmedaille.Nahezu zur selben Zeit schlugen die U18-Nachwuchstriathletinnen Leni Scherz, Hannah Wein und Vicky Scherz bei den Österreichischen Straßenlaufmeisterschaften über 5km in Wien beeindruckend zu: Leni Scherz kämpfte bis knapp vor Schluss in der Spitzengruppe und erreichte mit einem starken Finish Platz 3 und somit ÖM-Bronze inmitten der Laufspezialistinnen. Durch die starken Platzierungen von Vicky Scherz und Hannah Wein waren die Parndorfer Girls im Teambewerb nicht zu schlagen, was mit einer weiteren Goldmedaille an diesem Tag honoriert wurde.Nach diesem schönen Saisonstart blickt das gesamte Parndorfer Team jetzt voll Zuversicht auf die bevorstehenden Triathlonsaison.