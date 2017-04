26.04.2017, 21:38 Uhr

Insgesamt waren bei dieser Meisterschaft etwa 100 Kämpfer aus 9 Nationen am Start.Die Masters Welt- und Europameisterin Claudia LOOS vom JC „Vila Vita Pannonia“ Wallern sicherte sich in der Klasse F2 (Frauen, 35 – 39 Jahre) +70kg mit Siegen gegen die Tschechinnen KVAPILOVA und SIGMUNDOVA den Turniersieg und somit die Goldmedaille in ihrer Klasse.