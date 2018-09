Judo-Meistertitel ging nach Wallern

20.09.2018, 13:41 Uhr

Titel für Claudia Loos

Die mehrmalige Masters Welt- und Europameisterschafts-Medaillengewinnerin Claudia Loos vom JC “Vila Vita Pannonia” Wallern war bei diesen Titelkämpfen in der Klasse F3 (Frauen, 40 – 44 Jahre) -78kg am Start. Im entscheidenden Kampf um den Turniersieg sicherte sie sich mit einem vorzeitigen Ippon-Sieg gegen die Kroatin Pongracz den 1. Platz und somit auch den Österreichischen Meistertitel in ihrer Klasse.