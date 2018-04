Landesehrung für die Neusiedler Sven und Isabella Thill

Die erfolgreichsten Pétanque-SpielerInnen des Burgenlandes - Isabella und Sven Thill - wurden am 22.04.2018 im Kulturzentrum im Beisein namhafter Spitzensporterler von LH. Hans Niessl für ihre besonderen sportlichen Leistungen im Jahr 2017 geehrt. Im festlichen Rahmen wurden ihnen die Auszeichnungen durch LH. Hans Nissl überreicht.

