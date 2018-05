Parndorfer Duathlon Higlight in der Speedworld

05.05.2018, 21:52 Uhr

Was vor sieben Jahren als spektakuläres neues Rennformat im Nachwuchsbereich begann, begeistert mittlerweile auch die Duathlon-Elite aller Altersklassen.

PARNDORF/ PACHFURTH. Entsprechend dem Motto „Feel the Need for Speed“ matchten sich vergangenes Wochenende sowohl Nachwuchsathleten als auch die schnellsten nationalen Eliteathleten in der Speedworld über die Supersprint-Distanz. Die für Erwachsene eher kurze Distanz von 3km Laufen/10km Radfahren und nochmals 1,5km Laufen ermöglicht den Athleten ein wesentlich höheres Grundtempo, was einen noch spannenderen Rennverlauf mit vielen Positionskämpfe und spektakuläre Windschattenduellen mit sich brachte. Der teils böig auffrischende Wind machte die ohnedies technisch selektive Radstrecke auf der Kart-Rennstrecke noch anspruchsvoller, was den Erfolgen der heimischen Nachwuchsathleten aber keinen Abbruch tat.Mit starken Lauf- und Radleistungen konnten sich gleich sieben Kids vom Tri Team Parndorf in den unterschiedlichen Altersklassen gegen starke internationale Konkurrenz am Podest platzieren. Kahtarina Rittsteuer schaffte mit ihrem Klassensieg sogar den Sprung aufs oberste Treppchen.Auch die Teinehmer vom LTC Seewinkel, TLZ Donnerskirchen und von den Hoadläufern legten mit durchwegs starken Leistungen Talentproben ab, was den Aufwärtstrend im Burgenländischen Triathlonnachwuchs einmal mehr untermauert.Beim Kampf um die Tagesbestzeit behielt auch heuer die Elite gegenüber den heranstürmenden Nachwuchs die Oberhand. Anna Swoboda (Tri Runners Baden) und Christoph Ladits (TLZ Donnerskirchen) sicherten sich den Overall-Tagessieg den Titel der Speedqueen und des Speedkings bis zur Neuauflage im nächsten Jahr.„Strahlenden Kinderaugen, ausgepowerte Eliteathleten sowie zufriedene Betreuer und Eltern bei der abschließenden stimmungsvollen Siegerehrung bestätigen unser Engagement für den Nachwuchssport in der Region“ meint das zufriedene Veranstalterteam Brigitte Janiba und Sigi Pamer.