FRAUENKIRCHEN (flake). Lauf-Boom in Frauenkirchen. Beim sechsten Frauenkirchner Stadtlauf gingen insgesamt 200 Athleten an den Start. Die Königsdisziplin - den 9,6 Kilometer-Lauf - holte sich Andreas Penias, der einen Start-Ziel-Sieg feierte. Bei den Frauen war Ivett Nagy vom LTC Seewinkel erfolgreich.Beim Volkslauf (3,8 Kilometer) gab es den erhofften Heimsieg. Ludwig Birschitzky (Hoadläufer Frauenkirchen) holte sich den Bewerb vor Patrick Muchitsch.

