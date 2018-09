X Cross Run in Podersdorf

15.09.2018, 18:00 Uhr

"Eines ist sicher! Es wird hart, actionreich und lustig!", versprachen die Veranstalter des X Cross Run auf ihrer Webseite. Zum dritten Mal macht das Laufevent vergangenen Samstag Station in Podersdorf am See. Das es hier nicht primär um läuferische Leistungen, sondern den Spaß an der Sache geht, verrieten die vielen Teams und ihre bunt gestalteten Kostüme. Papa Schlumpf, Panzerknacker und Ritter und Wolverine-Fans waren nicht zu übersehen. "Wir kommen aus Oberösterreich und machen hier mit, weil´s ein lustiges Event ist.", so Team Beauty & the Beasts.

Kinder und Erwachsene liefen zwar unterschiedlich lange Strecken, die charackteristischen X-Cross Hindernisse hatten es aber in sich. Die drei schnellsten Burschen und Mädchen schafften ihre 1-Kilometer-Strecke in etwa sechs Minuten. Welches Hindernis ihnen am besten gefiel? "Die Wasserrutsche und das Schaumbad!", lautete der Tenor.Der X Cross Run war heuer nicht nur für Einzelkämpfer, sondern auch für Teams geöffnet. "Eine hervorragende Art Teambuilding zu betreiben!", sagte eine Läuferin aus Wien. Der neu gefundene Teamspirit wurde dann mit der beliebten Fotobox der Bezirksblätter festgehalten.Bevor die Großen starteten, gab es ein launiges Warm-Up mit coolem Soundtrack, passend zum heißen Spätsommertag.