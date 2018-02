Alois Rechberger aus Weiden am See feierte den 60er

09.02.2018, 17:45 Uhr

Der Weidener Wirt zählt 60 Jahre und feierte das mit Freunden, der Familie und seinen Gästen ausgiebig

WEIDEN AM SEE. 60 Jahre und kein bisschen leise - das ist Alois Rechberger aus Weiden am See. Seit 40 Jahren ist er in der Seegemeinde, seit vielen vielen Jahre führt er dort ein Lokal und eine Pension. Jahrelang war er auch Pächter des Restaurants am See. Jetzt feierte er seinen 60. Geburtstag, zu dem natürlich Familie, Freunde und Gäste herzlich gratulierten. Auch wir schließen uns den Glückwünschen hiermit an!