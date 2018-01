30.01.2018, 00:00 Uhr

Erich Ermler von Mercedes Ermler in Neusiedl am See

Nachdem wir einen Familienbetrieb haben, habe ich meine Nachfolge nie in Frage gestellt.Es ist eine spannende Aufgabe, ich genieße die Zusammenarbeit mit Kunden und MitarbeiternAlle Kleinigkeiten in der Firma, damit unsere Mitarbeiter ihren Job gut erledigen können.