Trafikant Zwickl aus Illmitz: Newcomer of the Year

Die Jury war vor allem von seiner positiven Einstellung trotz der widrigen Umstände beim Neustart als Trafikant beeindruckt. Zwickl musste seinen Handelsbetrieb für die Trafik aufgeben. Binnen kürzester Zeit richtete er in seinem neuen Geschäft einen „Treffpunkt für alle“ ein. Dass er mit Leib und Seele hinter der Branche steht, ist bei Diskussionen rund ums Rauchen zu merken. Bevormundung und das mediale Bashing rund um den Tabak sind für ihn unverständlich. Sein Herz schlägt aber auch für das Rote Kreuz und den örtlichen Fußballverein, die er mit Spenden unterstützt.Hannes Dragschitz, Obmann der Tabaktrafikanten bei der Wirtschaftskammer Burgenland: „Es ist schön zu sehen, dass die Arbeit unserer Kollegen – in wirklich nicht einfachen Zeiten für Tabaktrafikanten – gewürdigt wird.“

Spam und Eigenwerbung sind nicht gestattet.Mehr dazu in unserem Verhaltenskodex

Aktuell in Neusiedl am See