Sprache ist mitunter das wichtigste Kommunikationsmittel für uns Menschen. Es gibt unzählige unterschiedliche Sprachen, was es mitunter schwer macht miteinander zu kommunizieren. Doch das Spannende an Sprache ist, wie dieselbe Sprache nach Regionen unterschiedlich klingen kann und sich unterschiedlicher Vokabeln bedient. Doch genau diese Eigenheiten, die Mundart, zeichnen eine Region aus und machen Sprache einzigartig.

NÖ. In Österreich sprechen wir alle Deutsch und trotzdem klingt die Sprache ganz anders abhängig davon, ob man beispielsweise in Tirol oder in Wien ist. Und so hat auch Niederösterreich seine ganz eigene Art und Weise zu sprechen.

Das Quiz

Wir haben uns anlässlich der 100 Jahre andauernden Unabhängigkeit von Wien, den Niederösterreichischen Dialekt ein bisschen genauer angesehen. Zu diesem Zweck haben wir einige Bücher gewälzt und haben die 100 Vokabel herausgesucht, die man als waschechter Niederösterreicher kennen sollte. In unserem Quiz kannst du nun dein Wissen testen und beweisen, ob du ein echter Niederösterreicher bist.

Die Vokabel wurden aus folgenden Büchern herausgesucht: