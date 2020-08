Sommer 2020. Das ist kein Sommer wie jeder andere – aber vielleicht gerade deswegen ein ganz besonderer Sommer. Einer, der dich ganz neue Seiten entdecken lässt – an Niederösterreich und dir selbst. Hier ein paar Tipps für Dinge, die du bislang einfach noch nicht gemacht hast, weil du nie um eine Ausrede verlegen warst. Unser Ratschlag: Mach's jetzt. Denn das Leben muss gelebt werden.

NIEDERÖSTERREICH. Unser Niederösterreich hat viel zu bieten: Burgen, Schlösser, tolle Museen. Alles super, alles toll. Aber wie wär's heuer zusätzlich mal mit etwas, was nicht ganz so "klassisch" ist. Und – ganz im Sinne des Babyelefanten – lässt sich dabei meist auch easy der Abstand einhalten. Viel Spaß im Sommer 2020!

1. Wandere mit Blick auf die Wachauer Reben und die Donau

Welterbesteig Wachau

Foto: Anita Wurzer

hochgeladen von Christian Trinkl

Nirgendwo sonst kann die Donau schöner erwandert werden. Auf 180 km nördlich und südlich der Donau liegt der Welterbesteig Wachau wie ein Band zwischen den 14 Gemeinden des UNESCO-Weltkulturerbes Wachau.

Vorbei an den Weinreben und durch die Weingärten bekommt der Wanderer nicht nur durch den Gepäcktransport das Gefühl der Leichtigkeit. Am Aussichtsbankerl lässt der Blick ins Donautal jeglichen Alltagsstress vergessen. Freude, soweit das Auge reicht: Fluss und Wald wechseln sich ab. Ein Reichtum an Burgen, Schlösser und Ruinen wartet mit Geschichte am Weg. Inmitten von Weingärten und steilen Steinterrassen. Und dann der Jauerling, der mit 960 m höchste Berg an der Donau. Die 14 Routen bieten für jeden – vom Anfänger bis zum passionierten Wanderer – den richtigen Schwierigkeitsgrad. Alle Infos findest du hier: WELTERBESTEIG WACHAU

2. Tanze im Regen am Erlaufsee (oder wo du willst)



Regen ist kein Grund, drin zu bleiben – einfach raus und jeden Regentropfen genießen. So wie hier am Erlaufsee.

Foto: Ivana Stevanovic Skrebec

hochgeladen von Christian Trinkl

Crazy? Ja, vielleicht. Aber glaub uns, es ist einfach toll. Wo steht denn geschrieben, dass man bei Regen drin sitzen bleiben muss, oder dass du nur mit Regenschirm rausgehen darfst. Wir sagen: Pfeif drauf. Genieß den warmen, sanften Regen an einem Spätsommer-Nachmittag und geh spazieren. Spür das Wasser auf der Haut, lach mit deinen Freunden und wandelt auf den tänzerischen Spuren von Gene Kelly. Alles andere ist nur normal xD

3. Lausche dem Nachtwächter von Waidhofen an der Ybbs



Foto: mostviertel.at/Dominik Stixenberger

hochgeladen von Christian Trinkl

"Haben Sie Wien schon bei Nacht gesehen?" singt Rainhard Fendrich. Wir sagen: Hast du Waidhofen schon bei Nacht gesehen? Nein, dann wird's aber Zeit! Eine spannende Reise in vergangene Zeiten ist eine Nachtwächter-Führung durch die historische Altstadt von Waidhofen an der Ybbs. Die Geschichten und Geheimnisse, die sich hinter dicken Mauern verbergen, kennt nur der Nachtwächter – und bald auch du. Alle Infos hier: NACHTWÄCHTERFÜHRUNG WAIDHOFEN

4. Mach dich locker – und gib am Segway Vollgas



Los geht's mit dem Segway

Foto: Thomas Santrucek

hochgeladen von Christian Trinkl

Mit dem Elektrofahrrad ist schon fast jeder unterwegs, mit dem E-Scooter ist es schon lässiger – aber an ein Segway kommt nix ran. Die Gefährte sind nämlich auch offroad tauglich. In der Wachau kannst du etwa in Spitz über die Weinberge brettern. Aber natürlich kannst du auch einfach eine gemütliche Runde im Bezirk Neunkirchen drehen. Probier's einfach aus.

Mehr Infos hier: SEGWAYTOUR WACHAU – SEGWAYTOUR BEZIRK NEUNKIRCHEN

5. Setz dich einfach hin – und genieß die Aussicht

Blick vom Prochenberg auf die Schmiedegemeinde Ybbsitz

Foto: Franz Sturmlechner

hochgeladen von Christian Trinkl

Zugegeben, das geht an sehr vielen Orten in Niederösterreich. Aber, du solltest dir auch mal die Zeit dafür nehmen. Einfach mal Handy abdrehen, Jausenbox raus, auf einen Stein setzen – und den Blick schweifen lassen. Vielleicht auch mal ohne viel Gerede. Einfach mal nichts tun. So richtig gar nichts. Denn egal ob du in den Ötschergräben oder mitten im mystischen Waldviertel bist – hör auf die Natur. Werde eins mit mir. Das klingt zwar kitschig, ist aber genau das, was du mal brauchst. Nämlich nix – nur die Natur und du.

Erfrischend einmalige Insider-Tipps



Übrigens: Du hast Glück. In diesem Sommer geben dir die besten Reiseführer Niederösterreichs die besten Tipps, wo es die einmaligsten Plätze zu entdecken gibt. Denn in unserer Facebook-Gruppe postet ganz Niederösterreich die schönste Orte quasi direkt vor der Haustür. Klick dich durch, staune und mach deine Reiseroute fertig. Der Sommer wartet nur auf dich ...

Zur Facebook-Gruppe "ERFRISCHEND EINMALIG – WERDE TOURISMUSBOTSCHAFTER NIEDERÖSTERREICHS"