Text von Yu Hui

Viele Menschen essen gerne Eier und servieren sich oft verschiedenste Gerichte damit. Nicht nur sind Eier wegen ihrer hochwertigen Proteine nahrungsreich, sondern die Zubereitung mit Eiern geht auch schnell und einfach. Noch unbekannt ist, dass sie eine gute Diätnahrung sind. Normalerweise können 2-3 Eier die Ernährung eines Tages garantieren.

Wenn das Hühnerfutter Zusätze wie Hormone und Antibiotika enthält oder aus unsicheren Futtermitteln zum Beispiel Genfutter besteht, würden Sie es trotzdem wagen, solche Eier zu essen? Die meisten tun es, es gibt ja fast nur mehr solche.

Man erinnert sich an Berichte in Medien mit entlarvenden unerträglichen Bildern, auf denen tausende von Hühnern sehr eng in einer Legebatterie leben. Das wird auf dem Markt wegen dem Preisvorteil bevorzugt. Infolgedessen wird das Vieh immer ungesünder, und Menschen, die diese Produkte konsumieren, werden damit auch immer ungesünder und sogar resistent gegen Antibiotika.

Es gibt zum Glück immer mehr Menschen, die Tiere schätzen und sie als natürliche Wesen leben lassen. Ihre Bemühungen verbessern die Beziehung zwischen Menschen und Vieh. Matthias und Paul zum Beispiel, von einem kleinstrukturierten, aber verantwortungsvollen Hühnerzüchterteam für Bio-Eier aus dem Dunkelsteinerwald im Mostviertel mit dem Logo VoralpenEi, gehören zu dieser Gruppe. Vor ein paar Monaten habe ich Paul persönlich kennengelernt. In meinem Dorf gibt es von ihm auch einen Eierautomaten, den er regelmäßig nachfüllt. Seither nehme ich nurmehr diese Eier und ich bin glücklich damit.

Einen angenehmen Lebensraum für ein glückliches Hühnerleben zu schaffen liegt dem Team ganz am Herzen. Ihre Hühner leben in einem mobilen Hühnerstall, der alle 14 Tage auf eine andere frische, saftige Wiese mit Kräutern aufgestellt wird. Zusätzlich bekommen die Hühner biologisches Futter wie Hanfschrot aus dem eigenen Betrieb, welche deren Immunsystem stärkt und für Vitalität sorgt.

Dafür erklärte Paul: „Immer auf derselben Erde wird der Boden in wenigen Wochen ausgelaugt und übersäuert. Die abgegraste Wiese muss sich auch erholen. Man sollte sich für ein nachhaltiges Ökosystem für Huhn, Mensch und Natur einsetzen.“

Man kann beobachten, wie die Hühner im heißen Sommer selbst in den Schatten gehen. Die Hütte schützt auch vor Wind und Greifvögel. Das Team ist davon überzeugt: ein Leben besteht aus “Geben” und “Nehmen”. Das betrifft auch die Haltung von Hühnern. Ihr Motto lautet: Respektvoll mit den natürlichen Ressourcen umgehen, um das Ökosystem im Gleichgewicht zu halten.