Unser Single der Woche 22 ist Erwin. Alles, was du über ihn wissen musst, erfährst du hier.

NÖ. Sein Herz wird immer für den Tanzsport schlagen, er ist sportlich, 1,86 m groß und wiegt 79 Kilogramm. Ja, man sieht sofort, dass sich Erwin gern sportlich betätigt. Ob Schifahren, Langlaufen, Laufen oder Segeln – Hobbys hat er viele.

Ja, so kennt man Erwin: Immer ein Lächeln auf den Lippen und immer in Bewegung.

Foto: privat

Das Tanzen steht jedoch an erster Stelle, wie er auch im Video erzählt. Wichtig wär ihm, dass seine künftige Partnerin zumindest zwei, drei seiner Hobbys teilt. Und das wiederum bedeutet, dass die Dame auch sportliche sein sollte. Mit welchem Tanz er in die Liebesbeziehung starten würde? "Das überlass ich ganz meiner Partnerin", sagt er und schmunzelt. Für den 62-Jährigen steht jedenfalls fest, dass "Liebe das schönste ist, was es gibt".

Wenn du Erwin kennenlernen möchtest, dann schicke einen Brief an:

Bezirksblätter NÖ, Porschestraße 23, 3100 St. Pölten.

Bitte unbedingt folgendes Kennwort für deinen Brief verwenden: Kennwort: Single der Woche KW 22.

Sie wollen sich als „Single der Woche“ bewerben? Schicken Sie Name, Adresse, Rückrufnummer und Portraitfoto an: singlederwoche@bezirksblaetter.at

