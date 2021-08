Roman Embacher und Andreas Budin, die Gesichter von "Kreis U. Quer" haben Ende Juli im Gasthaus Mayer ihr neues Album "Wegweiser" vorgestellt. Die Bezirksblätter durften vorab bereits mit ihnen plaudern und sie etwas kennenlernen.



REKAWINKEL. Eine Bekanntschaft ist bereits lange vor Kreis U. Quer zwischen den Beiden entstanden. Ernst wurde es vor etwa zwei Jahren auf einem Polterer eines gemeinsamen Freundes in Spanien. "Wir haben angefangen zu singen und die Spanier haben uns Getränke geschickt, obwohl sie uns nicht verstanden haben, weil wir auf Deutsch gesungen haben - da wussten wir: das passt zwischen uns." erzählt Budin lachend.

Die zwei sind dann auch bewusst bei deutschsprachigen Texten geblieben "wir fühlen das Deutsche einfach mehr" meint Embacher.

Hauptberuflich sind sie noch nicht bei der Musik angekommen: Embacher ist selbstständig als IT-Berater und Budin ist bei der Berufsfeuerwehr Wien.

Auch in dieser Branche ein großes Thema des letzten Jahres, Corona. Für Kreis U. Quer aber definitiv keine verlorene Zeit, eher im Gegenteil "Corona war eine kreative Zeit, wir haben fünf Videos geplant und gedreht, viel Content aufgebaut, viel geschrieben, das Album aufgenommen. Unter normalen Umständen hätten wir in so kurzer Zeit nicht so viel geschafft." erzählen die Beiden.

Jetzt freut sich die Band darauf, allen ihr geschaffenes Werk zu präsentieren und endlich auftreten zu können.

Beim Konzert am Abend ließ sich das Publikum von der Euphorie und Begeisterung der Musiker anstecken. Die Stimmung war sehr mitreißend, auch wenn einem die Band zuvor noch unbekannt war.