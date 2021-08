Marcel Hirscher, einer der erfolgreichsten Skirennläufer der Geschichte, hat sich nach 12 Jahren Beziehung, drei Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern von seiner Frau Laura getrennt. Die Tatsache, dass der Spitzensportler wieder Single ist, sorgt bei seinen weiblichen Fans natürlich für große Begeisterung.

ST.PÖLTEN. Marcel Hirscher ist wieder Single. Diese News haben vor allem seine weiblichen Fans erfreut und viele haben direkt mit Pläne schmieden, wie man sich Hirscher jetzt wohl am Besten angeln könnte, angefangen. Wir haben eine Umfrage, wie sich die Mädels den Skifahrer schnappen würden, gewagt und für Tanja ist die Antwort ganz klar "Ich würde mein Glück beim Motorradfahren, seinem neuen liebsten Hobby, versuchen". Selina Hobl hingegen würde sich auf die Skipiste wagen, so tun als könnte sie nicht Skifahren, dann bei ihm um Nachhilfe bitten und so mit ihm ins Gespräch kommen. Viktoria ist ganz anderer Meinung "Ich würde versuchen so natürlich wie möglich zu sein und so tun als wüsste ich nicht, dass er berühmt ist, ihn einfach ganz normal ansprechen und so mit ihm ins Gespräch kommen." Welche dieser Taktiken am Besten funktioniert, muss sich wohl erst noch zeigen, aber eines ist klar: an der Kreativität scheitert es auf jeden Fall bei keiner von ihnen.