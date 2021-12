Das Jahr 2021 war abermals geprägt von dem Coronavirus. Das erhoffte Durchatmen trat nur bedingt ein und wurde durch neue Varianten getrübt. Doch wir wollen trotzdem hoffnungsvoll in die Zukunft blicken und dazu sehen wir uns an, was das Jahr 2022 für uns bereithält.

1. Steuersenkungen für zweite & dritte Tarifstufe der Lohnsteuer

Die guten Nachrichten zu Beginn: die zweite und dritte Tarifstufe der Lohnsteuer werden gesenkt. Doch die Senkung erfolgt stufenweise: so gibt es im Jänner 2022 vorerst eine Senkung der zweiten Lohnsteuerstufe auf 32,5 Prozent (von ursprünglich 35 Prozent). Die vollständige Senkung auf 30 Prozent wird mit Jänner 2023 erfolgen. Die dritte Lohnsteuerstufe wird erst mit 2023 auf 41 Prozent gesenkt (von derzeit 42 Prozent) und dann im darauffolgenden Jahr 2024 folgt die endgültige Senkung auf 40 Prozent.

So sehen die Steuersenkungen für die zweite & dritte Lohnsteuerstufe im Überblick aus.

2. Familienbonus Plus wird angehoben

Weitere gute Nachrichten gibt es auch für Familien, denn der Familienbonus Plus wird erhöht. Damit können pro Kind ab 2022 nicht mehr maximal 1.500 Euro beantragt werden, sondern bis zu 2.000 Euro pro Kind.

3. CO2-Bepreisung & Gewicht von E-Autos

Umweltschädliches Verhalten wird ab dem kommenden Jahr bestraft. So wird die CO2-Bepreisung die Preise für Diesel und Benzin teurer machen.

Es gibt aber auch eine gute Nachricht in puncto Autos: das zulässige Höchstgewicht von Elektro-Autos wird angehoben. So darf ein Inhaber eines Führerscheins der Klasse B ab 01. März 2022 ein E-Auto mit einem Gesamtgewicht von bis zu 4.250 Kilogramm fahren (anstelle der bisher 3.500 Kilogramm). Dies gilt aber nur für den Verkehr in Österreich und auch nur dann, wenn sich das zusätzlich Gewicht auf das Antriebssystem (zB Batterie) zurückführen lässt.

Elektrofahrzeuge dürfen ab dem kommenden Jahr mehr auf die Waage bringen.

4. finanzielle Entlastungen für Pensionisten

Im Zuge der Steuerreform der Bundesregierung kommen auch einige Entlastungen für unsere Pensionisten und Pensionistinnen. Dabei sollen "kleine Pensionen", also jene bis 1.000 Euro, um bis zu 3 Prozent erhöht werden. Pensionen von monatlich 1.000 und 1.300 Euro werden zwischen drei Prozent und 1,8 Prozent mehr erhalten. Die Erhöhung sinkt linear abhängig von der Höhe der Pension. Jene Pensionen, die monatlich mehr als 1.300 Euro betragen, erhalten eine Erhöhung von 1,8 Prozent.

Alle genauen Informationen zur Staffelung und zu Sonderpensionen findest du unter parlament.gv.at

5. Kurzparkzone & Parkpickerl in Wien

Mit 01. März 2022 kommt eine Neuerung, die für alle Pendlerinnen und Pendler wichtig sein wird. Denn ab da gelten in ganz Wien flächendeckende und einheitliche Kurzparkzonen. Außerdem wird das Parkpickerl für die Bezirks-BewohnerInnen eingeführt.

6. Vignette in "Marille"

Eine weitere Nachricht, die das Autofahren betrifft, ist die Vignette. Diese erstrahlt im Jahr 2022 in der Farbe "Marille", was alle aus der Wachau mit stolz-geschwellter Brust herumgehen lässt.