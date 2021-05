Beschädigte Handys können gefährlich werden, warnen die Länderversicherer. Bei uns gewinnst du zum "Tag der Sicherheit" ingesamt 100 Sicherheitspakete.

NIEDERÖSTERREICH. Wir alle tragen einen kleinen Feuerteufel bei uns. In der Handtasche, in der Jackentasche oder direkt in der Hosentasche. Die Akkus unserer Handys können gefährlich werden. Und zwar dann, wenn sie in Brand geraten. Das gilt natürlich nicht nur für Handys: Durchschnittlich 14 Akku-Geräte finden sich in jedem niederösterreichischen Haushalt – vom Kinderspielzeug bis zum Elektro-Rad. Echte Gefahr oder viel Lärm um nichts?

Tag der Sicherheit: Akkus



Die Vereinigung der Österreichischen Länderversicherer, bei uns vertreten durch die Niederösterreichische Versicherung (NV) rückt heuer genau diese Gefahr in den Fokus. Jedes Jahr werden die NÖ Feuerwehren über 400 Mal gerufen, weil durch Strom Brände ausgebrochen sind.

„Das Risiko für einen Akkubrand ist relativ gering. Aber die Schäden, die dabei entstehen, sind unserer Erfahrung nach meist enorm“, sagt NV-Generaldirektor Hubert Schultes. Schäden, die durch einen bewussten Umgang und einfache Sicherheitsmaßnahmen vermieden werden können. „An unserem Tag der Sicherheit zum Thema Akkubrände wollen wir keine unnötige Angst schüren. Stattdessen möchten wir das Bewusstsein dafür stärken, dass durch umsichtiges Verhalten und einfache Maßnahmen die Gefahr deutlich verringert wird."

Der Klassiker: "Das Handy fällt auf den Boden fällt. Von außen ist absolut nichts zu erkennen, aber der Akku im Inneren wurde möglicherweise beschädigt", sagt Bernhard Lackner, Vorstandsdirektor der NV. Im schlimmsten Fall geht der Akku dann irgendwann in Flammen auf.

"Ordnungsgemäße Nutzung sowie einfache Sicherheitsmaßnahmen reichen, um die Gefahr deutlich zu verringern."

- Christoph Kainz, Präsident des NÖ Zivilschutzverbandes

Die NV und der NÖ Zivilschutzverband haben einen Infofolder zum sicheren Umgang mit Lithium-Ionen-Akkus aufgelegt. Den gibt's gratis in allen 45 NV-Kundenbüros.

Gewinn eines von 100 Sicherheitspaketen gegen Akkubrände!