Das Jahr 2021 ist vorüber. Es war ein Jahr mit vielen Herausforderungen - das Corona-Virus war dabei abermals sehr dominant im Alltag. Doch wir wollen uns zu Beginn des neuen Jahres an die schönen Dinge zurückerinnern - die Jahresrückblicke aus den Bezirken findest hier!

NÖ. Darum haben wir hier noch einmal die schönsten Schnappschüsse des letzten Monats aus 2021 für euch. Unsere Regionauten haben in diesem Jahr einen tollen Job geleistet und sich bei Wind und Wetter, größter Hitze und eisigster Kälte hinausgewagt, um für uns Impressionen einzufangen. Wir möchten uns an dieser Stelle bei all' unseren fleißigen Regionauten bedanken!

Wir wünschen all' unseren Leserinnen & Lesern einen guten Start in das neue Jahr 2022!