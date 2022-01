Die Wirtschaftskammer NÖ trauert um Theodor Zeh. Der langjährige WKNÖ-Direktor ist am 21. Jänner 2022 im 87. Lebensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben.

TULLN / NÖ. Der gebürtige Tullner trat 1957 nach seiner Promotion an der juridischen Fakultät der Uni Wien in der Abteilung für Handelspolitik und Außenhandel in den Dienst der Wirtschaftskammer Österreich ein. 1962 wechselte er in die Wirtschaftskammer NÖ (WKNÖ). Mit 15.8.1991 wurde er zum Direktor der WKNÖ bestellt - eine Funktion, die er bis 31.12.2000 und damit bis zu seinem Pensionsantritt ausübte.

„Theo Zeh war ein hervorragender Vertreter des dualen Systems in der Wirtschaftskammer mit seinem Miteinander von engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern und bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern“,

würdigte WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker den Verstorbenen. „Sein breites Wissen und seine Entscheidungskraft bleiben ebenso unvergessen wie sein Humor. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.“

Spuren hinterlassen

„Eine engagierte Interessenvertretung sowie effiziente Organisationsstrukturen waren für Zeh immer ein besonderes Anliegen“, betonte WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer. „Über die WKNÖ hinaus hat er in ganz Niederösterreich vielfach Spuren hinterlassen.“ Neben zahlreichen weiteren Auszeichnungen war Zeh Träger des Goldenen Komturkreuzes des Ehrenzeichens für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich.