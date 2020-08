NIEDERÖSTERREICH. P3tv Sommergespräch mit Sven Hergovich, Landesgeschäftsführer des Arbeitsmarktservice NÖ.

RUDOLF VAJDA: Das Coronavirus hat auch die Arbeitswelt verändert. Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat ja Erfahrung mit Kurzarbeit, aber in der Form hat es sie vorher noch nicht gegeben. Wie haben da Ihre Mitarbeiter reagiert?

SVEN HERGOVICH: Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gut reagiert, weil sie wissen, was in diesem Land los gewesen wäre, wenn es dieses Unterstützungsinstrument nicht geben würde. Es war aber eine große Herausforderung. Normalerweise haben wir 15 Kurzarbeitsfälle pro Jahr, im Krisenjahr 2008 hatten wir 150 Fälle. Jetzt haben wir mehr als 18.000 in Niederösterreich. Bis dahin hatten wir eine Teilzeit-Mitarbeiterin, die sich um die Kurzarbeit gekümmert hat. Jetzt haben wir 200 Mitarbeiter umgeschult.

RUDOLF VAJDA: Es hat ja auch Kritik an der langen Bearbeitungszeit beim AMS gegeben.

SVEN HERGOVICH: Wir alle waren noch nie in so einer Situation. Wir mussten parallel ja auch einen immensen Anstieg bei der Arbeitslosigkeit bearbeiten, damit da jeder pünktlich sein Geld bekommt. Und – um ein Beispiel zu nennen – normalerweise haben wir an einem normalen Tag 3.000 Anrufer. Zu Beginn der CoronaKrise hatten wir 50.000 Anrufe am Tag. Ich glaube, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das ganz gut bewältigt haben.

OSWALD HICKER: Jetzt haben wir bald Ende August, wie sehen die aktuellen Zahlen aus?

SVEN HERGOVICH: Das lachende Auge sagt, wir haben schon Rückgänge der Arbeitslosigkeit – von 80.000 auf 60.000. Das weinende Auge aber ist, dass wir noch nie so hohe Werte im Sommer hatten

wie jetzt. Meine Befürchtung ist auch, dass mit Ende des Sommers diese Zahl saisonal wieder steigen wird.

OSWALD HICKER: Wie viele Menschen sind noch in Kurzarbeit?

SVEN HERGOVICH: Auch hier gibt's einen deutlichen Rückgang, aktuell sind es noch 80.000 – da hatten wir ja schon 200.000.

RUDOLF VAJDA: Hinter jeder Zahl stehen ja auch Schicksale. Wie wirkt sich das bei Ihnen aus, wie sehen die Betroffenen das?

SVEN HERGOVICH: Wir hatten noch nie so viele Arbeitslose gleichzeitig wie jetzt, das ist natürlich auch emotional eine schwierige Situation. Wir haben auch psychologische Beratung angeboten, um die Betroffenen zu unterstützen. Wir wollen für die Sorgen da sein.

RUDOLF VAJDA: Hat es Sie persönlich überrascht, dass wir so schnell so viele Arbeitslose haben?

SVEN HERGOVICH: Ja, wenn mir das im Frühjahr jemand gesagt hätte, hätte ich es nicht für möglich gehalten. Dass wir in Friedenszeiten solche Arbeitslosenzahlen erleben, hätte ich nicht für möglich gehalten.

OSWALD HICKER: Die Kurzarbeit war ja quasi eine Operation am offenen Herzen. Vieles war lange nicht klar, etwa wie die Lohnabrechnung korrekt laufen kann. Haben Sie sich da im Regen stehen gelassen gefühlt?

SVEN HERGOVICH: Das war tatsächlich so. Die Regelungen sind auch öfters geändert worden, wir sind, glaube ich, bei der siebten Novelle aktuell. Wobei ich da für die Bundesebene auch Verständnis habe, weil man immer wieder neue Regelungen gebraucht hat, weil Situationen aufgepoppt sind.

RUDOLF VAJDA: Welche Novelle gilt denn dann für die Betriebe. Immer die aktuelle oder die letzte?

SVEN HERGOVICH: Es gilt immer jene, die zum Zeitpunkt des Antrags gilt. Wichtig ist mir: Was wir zugesagt haben, gilt. Ein Beispiel: Am Anfang konnten wir auch rückwirkend Kurzarbeit genehmigen. Jetzt können wir nur noch vor Beginn der Kurzarbeit Anträge genehmigen.

OSWALD HICKER: Der Österreicher ist ja immer Meister im Sudern. Wie sehen Sie denn unser Kurzarbeitsmodell im internationalen Vergleich?

SVEN HERGOVICH: Sehr gut, schon bei der letzten Wirtschaftskrise sind Deutschland und Österreich am besten aus der Krise gekommen. Damals war die Kurzarbeit ein Erfolgsmodell, darum verstehe ich, dass wir auf dieses System zurückgegriffen haben. Das ist sicher richtig.

OSWALD HICKER: Wie wird denn gegen Missbrauch vorgegangen?

SVEN HERGOVICH: Wir unterstützen, jetzt auch vermehrt, mit unseren Kontrollen, doch die Hauptlast trägt hier die Finanzpolizei, die auch mehr Kontrollbefugnisse hat, etwa dass sie in Arbeitszeitaufzeichnungen Einschau hat.

OSWALD HICKER: Wechseln wir vom Rechtlichen ins Moralische. Ist dieses System dazu da, Gewinne abzusichern?

SVEN HERGOVICH: Nein, das Ziel ist Beschäftigungsverhältnisse zu sichern, derzeit eben 200.000. In den wenigen Fällen, wo jemand Gewinn daraus zieht, habe ich wenig Verständnis, denn in so einer Krise sollte niemand einen Vorteil daraus ziehen.

OSWALD HICKER: Aber legal ist es. Braucht es vielleicht strengere Regeln, etwa wann die Bilanz dann gut ist, dass man etwas zurückzahlen muss?

SVEN HERGOVICH: In der zweiten Phase sind hier die Regelungen schon verschärft worden. Aber ja, darüber kann man durchaus diskutieren ob es Sinn macht zu fördern, während es hohe Gewinne gibt.

